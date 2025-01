Ilveggente.it - FA Cup, pronostici terzo turno: partite sabato ore 16:00

FA Cup, tra i match in programma alle 16 c’è anche quello tra il Chelsea e il Morecambe: i londinesi se la vedranno con un club di League Two.Uno dei momenti più affascinanti della stagione del calcio inglese è ildi FA Cup, ovvero quello in cui si affrontano, dopo un sorteggio integrale, le squadre del sistema Football League (Premier League, Championship, League One e League Two) e del National League System, in cui gravitano anche diversi club non professionistici.FA Cup,ore 16:00 (Ansa) – Ilveggente.itTra i match in programmapomeriggio spicca, ad esempio, quello tra Chelsea e Morecambe. I Blues se la vedranno dunque con una squadra che milita nella League Two, l’equivalente della nostra Serie D: l’allenatore Enzo Maresca farà ovviamentever ma cercherà di sfruttare questodi FA Cup per ritrovare quel successo che manca dallo scorso 15 dicembre.