Da Meloni a Trump, i leader mondiali diventano naufraghi: la provocatoria campagna di Open Arms

, l’Ong nota per le operazioni di soccorso in mare, ha avviato unache sta già facendo discutere. In una serie di immagini create con l’intelligenza artificiale, ivengono rappresentati come migranti, con giubbotto salvagente e la scritta: “Salveremmo anche te”. Tra i protagonisti delle immagini spiccano i volti di Giorgia, Donald, Elon Musk e Ursula von der Leyen. “Quando una vita è in pericolo in mare, la salviamo”, afferma la didascalia di.Leggi anche: Cecilia Sala è libera: brava GiorgiaLeggi anche: Tentato avvelenamento del premier del Belgio Alexander De Croo: inviata al suo ufficio una lettera con stricnina, un impiegato in ospedaleUn messaggio di inclusività nonostante le criticheSul sito dell’organizzazione, l’Ong risponde alle critiche: “Negli ultimi anni siamo stati attaccati costantemente e ripetutamente dall’ultradestra.