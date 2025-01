Amica.it - Come sono cambiati Josephine e Vincent di Danimarca: le nuove foto per i 14 anni

Buon compleanno ai più piccoli della casa reale danese: la principessae il principe, figli gemelli di re Frederik die della moglie, la regina consorte Mary, hanno compiuto 14, e il traguardo così importante è stato celebrato conufficiali condivise su Instagram e un messaggio di auguri.La casa reale, postando i ritratti dei due principini, ha spiegato che ledel compleannostate scattate il 31 dicembre, nei minuti successivi alla pronuncia del primo discorso di Capodanno da parte del padre. Frederik è infatti salito al trono il 14 gennaio 2024, in seguito dell’abdicazione della madre, Margherita II. GUARDA LERe Frederik di: il primo anno di regno in 20La principessae il principe, i figli più piccoli della coppia realedetto, i figli più piccoli della coppia reale: il primogenito Christian ha 19ed è secondo in linea di successione dopo il padre, Isabella invece ha 17