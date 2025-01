Nonsolo.tv - Chi è Patrizia Vacondio, moglie di Nek? I due hanno figli? Un amore lungo trent’anni (con un tradimento)

Leggi su Nonsolo.tv

è sposato dal 2006 con, che ha conosciuto dieci anni prima: la storia del loro, che ha superato un.Uno dei cantanti italiani più famosi, anche internazionalmente, è senz’altro, il cui vero nome è Filippo Neviani. Dagli esordi con Laura non c’è fino agli ultimi successi tratti dagli album Il mio gioco preferito – Parte prima e Parte seconda (ma anche l’ultimissimo in collaborazione con Francesco Renga – Renga), disi conosce praticamente tutto dal punto di vista professionale. Ma per quanto riguarda la vita privata?Il cantautore di Sassuolo è sposato dal 2006 con, che è classe 1973 (è quindi un anno più giovane del cantante, che è nato nel gennaio del 1972). Anche lei è di Sassuolo e tra di loro c’è stato quello che viene comunemente definito ‘colpo di fulmine’.