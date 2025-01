Lettera43.it - Chi è Lamberto Tacoli, eletto nuovo consigliere indipendente della Lega Serie A

Giornata di conferme e volti nuovi per laA. Durante l’assemblea del 10 gennaio i club hanno riconfermato Luigi De Siervo nel ruolo di amministratore deto per il terzo mandato consecutivo. Sono stati inoltre scelti quattro consiglieri: il presidente del Milan Paolo Scaroni, l’ad del Bologna Claudio Fenucci, al posto di Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ormai destinata a cambiare proprietà, l’ad dell’Atalanta Luca Percassi e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. A loro si affiancherà anche, in qualità di. Il manager ha ricevuto 15 voti favorevoli.Chi èClasse 1964,è nato a Cesena ed è il primo dei tre figli del Generale Marcello. La sua carriera, dopo un apprendistato in Ducati Energia, è iniziata nel 1988 a Business Srl, dov’è stato coordinatore negli uffici di Commercio internazionale.