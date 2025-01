Ilveggente.it - Bundesliga, pronostici sedicesima giornata: partite sabato ore 15:30

, l’Eintracht Francoforte vuole archiviare la doppia sconfitta con Lipsia e Mainz ma occhio al St. Pauli: notizie e. Torna a rotolare la sfera sui principali campi della Germania dopo la lunga sosta di Natale. La, tra i 5 principali campionati europei, è il campionato che si ferma per oltre due settimane tra dicembre e gennaio, riaprendo i battenti solamente nel secondo weekend del nuovo anno.ore 15:30 (Ansa) – Ilveggente.itMa dove ci eravamo lasciati? Una delle squadre che prima della pausa era apparsa maggiormente in difficoltà è l’Eintracht Francoforte, reduce da due sconfitte consecutive con Lipsia e Mainz. Due brutte battute d’arresto per gli uomini di Dino Toppmoller, rientrati un po’ nei ranghi dopo aver illuso i tifosi di poter tenere il passo del Bayern Monaco.