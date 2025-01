Quifinanza.it - Bonus docenti 2025, a chi spetta, a quanto ammonta e come si lega con la Carta docenti

Nelitaliani potranno contare su alcune importanti modifiche, al rialzo, dei propri stipendi. Anzitutto c’è da segnalare che con il rinnovo del contratto scuola è prevista la crescita salariale di 160 euro medi mensili per chi insegna, con alcune tipologie degli stessi che potranno anche contare sul. Infine, anche quest’anno trova conferma ladel docente che, novità, estende il proprio raggio d’azione anche ai precari, con l’importo massimo annuale che però verra fissato annualmente dal ministero dell’Istruzione.IlAl fine di premiare e incentivare iche assicurano una continuità nella propria scuola e insegnano in Istituti siti in aree considerate complesse, il governo di Giorgia Meloni ha previsto per ilun nuovo