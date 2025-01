Tpi.it - Alto Adige, bambino di 7 anni muore dopo un malore a scuola

Leggi su Tpi.it

di 7unTragedia indove undi 7è mortoaver accusato unnellaelementare di Villa Ottone, in val Pusteria.La vicenda, come scrive il quotidiano Dolomiten, si è svolta nella giornata di mercoledì 8 gennaio con il piccolo che è deceduto all’ospedale di Brunico.Secondo quanto ricostruito, il, figlio di migranti marocchini, ha accusato malessere e giramenti di testaun’ora di educazione fisica, che prevedeva una prova di pattinaggio con i compagni di classe.Il bimbo ha poi perso conoscenza: raggiunto dal medico d’urgenza, è stato successivamente trasportato all’ospedale di Brunico, dove, nonostante i tentativi di rianimarlo, è morto.Sul corpo delè stata disposta l’autopsia che dovrà chiarire le cause della morte e l’eventuale presenza di una patologia.