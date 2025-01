Zoe Saldana | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi su Cinefilos.it

Zoe: 10chenon saiZoeè un’attrice versatile, talentuosa e molto capace. Ha saputo conquistare mezzo mondo grazie alla sua bellezza esotica e alle sue abilità di attrice, dando vita a personaggi che resteranno nella memoria degli spettatori. In principio fu ballerina, ma la passione per la recitazione ha avuto il sopravvento e, in oltre 20 anni di carriera, ha messo tanto impegno e costanza per arrivare ai livelli in cui si trova oggi. È anche l’unica attrice a poter vantare di aver recitato nei tre film con il maggiore incasso di sempre: Avatar, Avengers: Endgame e Avatar – La via dell’acqua.Ecco, allora, diecida sapere su Zoe.I film di Zoe1. Ha recitato in celebri film. Zoedebutta al cinema lavorando in Il ritmo del successo (2000), per poi continuare con Get Over It (2001), Crossroads – Le strade della vita (2002) e La maledizione della prima luna (2003).