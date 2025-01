Volver, cronaca di un ritorno quanto mai atteso

Leggi su Ildenaro.it

di Nico Dente GattolaRipresa delle attività dopo le festività natalizie per la rassegna Napoli città mediterranea organizzata nello spazio “O’ Book Unconventional Library” all’interno dell’Hotel Mediterraneo.E che ripresa! Ospite della rassegna questa volta è stato lo scrittore Maurizio De Giovanni che ha presentato la sua ultima creatura “per il Commissario Ricciardi”, nuovo capitolo delle avventure di uno dei personaggi cui è indubbiamente più legato.La serata è stata introdotta dall’editore Diego Guida e dal magistrato Alfredo Guardiano che in un clima piacevole sono riusciti a mettere in risalto gli aspetti più intimi del grande scrittore in dialogo con De Giovanni mai banale ma al contrario stimolante che ha attirato l’attenzione di tutti.Un autore sensibile che comprende il valore di iniziative come questa in una metropoli, Napoli, dove, testimonia Diego Guida, è molto difficile fare impresa culturale, una realtà per certi aspetti al tempo stessa arida ma nel contempo in procinto di diventare fertile perché nel suo intimo desiderosa di un cambiamento che però può partire solo dalla cultura.