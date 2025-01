Lettera43.it - Venezuela, arrestata la leader dell’opposizione María Corina Machado

na, è stataa Caracas durante una manifestazione contro l’insediamento del presidente Nicolás Maduro. Dopo mesi trascorsi in clandestinità, la 57enne è apparsa in pubblico nel quartiere di Chacao sventolando una bandiera del. Tra gli applausi della folla,ha dichiarato: «Ilè libero, ciò che farete domani deciderà il vostro futuro». Poco dopo il corteo, mentre cercava di allontanarsi, è stata fermata dalle forze di sicurezza.Esto se acabó.SERÁ LIBRE. pic.twitter.com/EHQSgpYLOi—(@MariaYA) January 9, 2025Urrutia: «Alle forze di sicurezza dico: non scherzate con il fuoco»Edmundo González Urrutia, che rivendica la presidenza del Paese dopo le contestate elezioni del 28 luglio, ha reagito così all’arresto: «Come presidente eletto, chiedo il rilascio immediato di