Uccide il compagno a coltellate la difesa di Stella Boggio | Lui era violento non denunciai per amore di mio figlio

BOVISIO MASCIAGO (Monza Brianza) – “Non volevorlo e ora penso alle conseguenze per mio, non ho mai denunciato proprio per tutelare la sua serenità”. È disperata, la 33enne interior designer in una catena di negozi di prodotti per l’arredo e madre di un bambino di 9 anni che nelle prime ore di martedì ha ucciso con un’unica coltellata al cuore il38enne Marco Magagna, operaio. Il dramma nella mansarda a Bovisio Masciago, in Brianza, doveviveva e dove Marco, a dire della donna, aveva intenzione di trasferirsi stabilmente per una convivenza. “È molto prostrata, le è stato messo a disposizione un supporto psicologico in carcere”, riferisce il difensore della 33enne, l’avvocato Manuel Messina, che mercoledì è andato a San Vittore a incontrarla. Marco Magagna ucciso dalla compagna, parla l’amico: “Lei lo aveva già accoltellato una volta” Questa mattina la donna verrà interrogata al Tribunale di Monza dal gip Marco Formentin per l’udienza di convalida dell’arresto, in cui il suo legale chiederà una misura di custodia cautelare meno afflittiva del carcere ritenendo assenti le esigenze cautelari, come inquinamento delle prove e pericolo di fuga, visto che è stata la stessa 33enne a chiamare il 112 dopo avere ferito ilnel soggiorno.