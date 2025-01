Anteprima24.it - Terzo mandato, Rubano (FI): “Difendere i campani, non i capricci del Nord”

Tempo di lettura: < 1 minuto"Le posizioni espresse da Giorgia Meloni e Antonio Tajani sull'impugnativa della legge regionale campana sono chiare e segnano un punto importante per il centrodestra. Spiace constatare che qualcuno in Consiglio dei Ministri non sia d'accordo, ma non si possono punire i cittadini campani per i capricci del Nord". Così, in una nota, Francesco Maria Rubano, parlamentare di Forza Italia. "Le ragioni del Sud vengono prima, e oggi, nel Consiglio dei Ministri, ci aspettiamo parole inequivocabili che confermino questa linea – sottolinea – Il nostro impegno è andare avanti con più slancio, consapevoli che le posizioni sono ormai definite: Forza Italia sarà sempre in prima linea per tutelare i diritti dei cittadini del Sud e dell'intera nazione".