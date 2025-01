Movieplayer.it - Taylor Kitsch non esclude un suo coinvolgimento nel reboot di Friday Night Lights, ecco a che condizioni

La serieritornerà prossimamente con une l'attoreha parlato di come sarebbe disposto a essere coinvolto nel progetto.è stato protagonista, all'inizio della sua carriera, della serie, di cui è in fase di sviluppo un. L'attore, durante un'intervista rilasciata a Jessica Shaw per The Spotlight, ha ora parlato della possibilità di un suo ritorno. Il possibile ritorno diNCBUniversal ha confermato lo sviluppo di undia novembre e la serie dovrebbe essere prodotta per un possibile debutto in futuro su Peacock.ha quindi parlato di un suo possibilespiegando: "Sono sempre lusingato. Mai dire mai. Ma probabilmente arriverei e farei probabilmente qualcosa per .