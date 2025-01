Scienza, è in un gruppo di piante il segreto per trasformare le colture in depositi di CO2

Leggi su Ildenaro.it

E’ racchiuso nelle antocerote, undiuniche spesso trascurate, il “” per far si’ che letrasformino piu’ anidride carbonica (CO) in biomassa, aumentando le rese e creando deidiffusi di carbonio. E’ quanto emerge da uno studio guidato dal Boyce Thompson Institute e pubblicato su Nature Plants. “Le antocerote – ha affermato Tanner Robison primo autore del nuovo studio – possiedono una capacita’ notevole che e’ unica tra leterrestri: hanno un turbocompressore naturale per la fotosintesi. Questa caratteristica speciale, chiamata meccanismo di concentrazione di CO, le aiuta a fotosintetizzare in modo piu’ efficiente rispetto alla maggior parte delle altre, comprese le nostrealimentari”. Al centro di questo meccanismo c’e’ una struttura chiamata pirenoide, che agisce come una microscopica camera di concentrazione di CO all’interno delle cellule della pianta.