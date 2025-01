Ilfogliettone.it - Rod Stewart compie 80 anni: una leggenda del rock in forma smagliante

Il 9 gennaio 2025 segna un traguardo importante per Sir Roderick David, noto a tutti come Rod, che festeggia il suo ottantesimo compleanno. In un’età in cui molti rallentano, Rod mantiene unafisica e vocale che stupisce, un fenomeno che sembra comune tra i grandi delbritco. Paul McCartney, con i suoi 83, ha appena terminato un tour mondiale, Mick Jagger, a 82, continua a danzare sul palco come un giovane, e Ringo Starr, a 85, ha recentemente incantato il pubblico al concerto finale di McCartney a Londra.Ron Wood, il più giovane con 78, ha addirittura preso la metropolitana per arrivare al concerto di McCartney, dimostrando che il‘n’ roll è senza tempo. La vita di Rodè stata costellata da eccessi, come il consumo di alcool, ma evidentemente, per chi ha vissuto il‘n’ roll nell’Inghilterra del dopoguerra, c’era un bonus di lunga vita, a meno di incidenti di percorso dovuti agli abusi.