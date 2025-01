Sport.quotidiano.net - Promozione. Coppa Italia amara per il Fiesole: Cerretese in semifinale dopo i calci di rigore

REALdi(0-0) REAL: Battini, Bargellini (80’ Pieri), Monti (85’ Novi), Meucci, Chiavaci, Lamberti, Fedi, Gargiulo (70’ Scaranna), Melani, Bouhafa, Nieri. A disp.: Santini, Tramacere Falco, Antonini, Lapi, Mordaga, Shahid. All.: Petroni.: Raveggi, Mignani, Marchi, Martini (65’ Liberati), Meini, Fantechi, Sammartino (65’ Alfani), Picchi (85’ Forconi), Gigli, Russo (80’ Failli) Rachidi. A disp.: Mariotti, Barzini, Alfani, Ignesti, Olivieri, Forconi, De Simone. All.: Selvaggio. Arbitro: Bigongiari di Lucca. Note: spettatori 200. Angoli 5-2. Espulso all’79 Mignani. CERRETO GUIDI – Lotteria dei rigori impietosa per ildel tecnico Selvaggio che deve uscire ai quarti di finale didiper via di una Realpiù concreta dagli undici metri.