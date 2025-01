Lapresse.it - ‘Ora o mai più’ su Rai1 con Liorni che rilancia i cantanti dimenticati

o Mai Più‘ torna suda sabato 11 gennaio in prima serata per 7 settimane. C’è Marcoal timone della nuova edizione che vede in gara 8 artisti ‘finiti in periferia’. Marco Masini che in passato ha avuto un periodo di anonimato da cui è uscito brillantemente spiega così quello che si prova: “Dipende nella vita da quello che hai passato e quello che stai passando. Se hai avuto il coraggio di guardare dentro di te perché tutto ciò ci porta in un tunnel difficile da misurare, dove la luce non c’è. Ritrovarla è qualcosa che dipende da te, perché hai perso il focus e hai perso quell’obiettivo che si perde quando si ha un grande successo e la realtà viene distorta dalla convinzione di avere tutto e che quel momento lì non finisca mai. Hai un senso di onnipotenza che ovviamente ti distoglie da quello che è il vero obiettivo della tua vita: divertirti e scrivere canzoni emozionanti.