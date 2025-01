Ilrestodelcarlino.it - Oltre due milioni di euro dalla Tari aumentata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

del 7 per cento nel 2024, il Comune di Osimo conta di introitareduedi. E’ una delle ultime determine emesse prima delle dimissioni dell’ex sindaco Francesco Pirani. Degli 80milamessi a bilancio nel luglio scorso per aiutare, tramite bando, le famiglie in difficoltà che rientrano in certi parametri dettati dall’Isee, ne sarebbero stati utilizzati "solo" 20mila. Il commissario Grazia Branca sta lavorando intensamente con gli uffici comunali per la redazione del bilancio entro i termini prorogati, come previstolegge, e pare che partirà a breve anche l’attività di accertamento straordinaria per recuperare crediti non riscossi negli ultimi anni. Le Liste civiche da sempre tornano all’attacco su tasse e servizi alla persona: "Per mesi avevamo sentito dire che sarebbero aumentati i costi di mense e trasporti scolastico.