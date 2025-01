Spazionapoli.it - “Offerto nuovo contratto a Kvaratskhelia”: la decisione del giocatore spiazza il Napoli

Ultime Calcio– Gli azzurri avrebbero proposto unrinnovo cospicuo ae ladelhato la dirigenza Per le ultime calcioè Fabrizio Romano a fornire importantissime novità legate al futuro di Khvicha. Questa mattina vi abbiamo riportato come, secondo Il Roma, il georgiano potrebbe lasciare gli azzurri già a gennaio in direzione Paris Saint Germain. Uno shock per i tifosi, che non possono tirare un sospiro di sollievo neanche dopo le recenti dichiarazioni dell’esperto di calciomercato sul suo account X.É di questi minuti, infatti, il post pubblicato dal collega molto noto in tutto il mondo, che ha comunicato aggiornamenti cruciali sulle scelte che prenderà il numero 77 del. Kvara, ora infortunato, sta vivendo la sua stagione più complessa in azzurro e la vicenda contrattuale non sta di certo aiutando ilnelle sue prestazioni.