Neve gelate e temperature in picchiata | le previsioni meteo in Emilia-Romagna

Bologna, 9 gennaio 2025 – È stato un risveglio all’insegna del caldo primaverile per la, sì, anche per la pianura romagnola, rimasta invischiata, nei giorni scorsi, sotto una coltre decisamente fredda, dovuta alle nebbie e nubi basse, responsabili della cosiddetta 'inversione termica'. La sferzata di garbino, vento caldo e intenso proveniente da sud, ha contribuito a migliorare la qualità dell’aria, spazzare via le nebbie dalla Riviera e far schizzare leben al di sopra delle medie stagionali (giovedì mattina, all’alba, i termometri segnavano 15 gradi sulla costa riminese e 15.6 su quella pesarese). Durerà poco: secondo leformulate da Roberto Nanni, tecnicorologo Ampro-professionisti, si sta avvicinando una massa d’aria artica che, nel corso del prossimo fine settimana, ci farà assaporare un clima decisamente più freddo, accompagnato, peraltro, da un’intensificazione dei venti.