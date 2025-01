Ilnapolista.it - Murray: «I campioni non si divertono. I giocatori di livello inferiore ridono e scherzano, e infatti restano inferiori»

Dice Andyche non è un problema se Novak Djokovic gli si dovesse rivoltare contro, mentre gioca. C’è passato pure lui, figurarsi. Nella sua prima intervista dopo la sua nomina a coach del più vincente tennista di sempre (nonché ex rivale),ha detto ai giornalisti che è meglio liberare le emozioni piuttosto che reprimerle.“Per molti versi, siamo personaggi molto simili”, ha detto. “So che non è facile là fuori, ed è stressante, e a volte vorrà sfogarsi con la sua squadra e il suo angolo. Penso che si debba stare molto attenti con iemotivi. A volte reprimere tutto non è la strada giusta. Ho avuto esperienze del genere come giocatore e ho osservato altri. La descrizione spesso di come appaiono iin quei momenti è che sembrano piatti”.non è mai banale quando parla.