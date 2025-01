Mistermovie.it - Mister Movie | I Migliori Film Horror in uscita nel 2025

Il 2024 ha già fissato un’asticella alta per gli appassionati del generecon pellicole come Immaculate, Nosferatu e Longlegs.Unda Brividi: Tutti ie Thriller da Non Perdereclass="wp-block-heading">Ma ilpromette di portare il brivido a un livello successivo, grazie a un mix di blockbuster, produzioni indipendenti ed’autore che spaziano dall’innovazione tecnica agli omaggi ai classici. Ecco tutti i titoli che renderanno il nuovo anno imperdibile per gli amanti del terrore.L’Uomo Lupo (17 gennaio)class="wp-block-heading">Il maestro Leigh Whannell ritorna nel mondo dei Universal Monsters con una versione moderna del lupo mannaro. Protagonisti Christopher Abbott e Julia Garner nei panni di una coppia che affronta una trasformazione oscura dopo l’attacco di un licantropo.