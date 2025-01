Lopinionista.it - Meloni: “Musk non è un pericolo per la democrazia”

ROMA –“non e’ unper la”. Lo dice la premier Giorgiain conferenza stampa sostenendo invece che “ingerenze” vi siano in altri casi quando “persone facoltose usano le risorse per finanziare in mezzo mondo partiti e associazioni per condizionare le politiche, come nel caso di Soros”.“Io non prendo soldi da– aggiunge – semmai l’hanno presi da Soros. Io ilper lanon lo vedo”. E a chi le chiede di commentare le scelte diin relazione alla campagna elettorale in Germania,replica: “Vorrei ricordare l’ingerenza di quella tedesca nella campagna italiana. Io – aggiunge – ne ho viste parecchie e spesso contro di me e nessuno si e’ scandalizzato. Il problema – dice ancora – e’ quando queste persone usano le risorse per finanziare in mezzo mondo partiti e associazioni per condizionare le politiche, cosa che non mi risulta facciaal contrario di Soros.