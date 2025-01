Liberoquotidiano.it - Manovra: Renzi a Meloni, 'quello che faccio è pubblico, trasparente e regolare'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Parlando di me Giorgiain conferenza stampa ha detto una verità e una bugia. Ha detto la verità quando ha finalmente ammesso che la norma ad personam è stata fatta contro di me, all'improvviso, per farmi smettere di fare il parlamentare". Così Matteocommentando le parole di Giorgiain conferenza stampa. "Ha detto una bugia quando ha detto che le conferenze le fanno solo quelli di sinistra. Theresa May e Boris Johnson, solo per fare due esempi, hanno fatto le conferenze da membri del Parlamento inglese ed esponenti del partito conservatore. Non ha spiegato perché ha deciso all'improvviso di fare una norma contro di me, al punto da doverla fare notte tempo con una riformulazione ridicola.che io".