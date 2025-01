"Lonely Dancers" di Conan Gray il brano più ascoltato nelle radio

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 9 gen. (askanews) – Con l’inizio del nuovo anno,celebra la pole position nella Top 100 EarOne Airplay Internazionali con “”. Posizionandosi al primo posto del report annuale, il singolo contenuto nell’album “Found Heaven”, ottiene il risultato diinternazionale piùitaliane nel 2024.ha recentemente concluso il suo tour mondiale “Found Heaven On Tour”, con l’ultima data a Londra il 10 novembre 2024, a chiusura della leg europea completamente sold out, portando live sul palco sia i brani del nuovo album sia i successi già apprezzati dai fan. Nell’aprile 2024, l’artista ha pubblicato “Found Heaven”, il suo terzo album in studio che contiene numerose canzoni di successo come “Killing me”, “Winner”, “Never Ending Song” e ilinternazionale piùitaliane nel 2024 “”.