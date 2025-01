Oasport.it - LIVE Mladost Zagabria-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA: sfida alle campionesse di Croazia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra, quinta giornata della fase a gironi delladi2024/2025. Ledel mondo tornano in campo in Europa con una trasferta inche potrebbe valere l’accesso ai quarti di finale.La Prosecco Doc Imocoarriva a quest’incontro da prima del girone con dodici set vinti ed un singolo set perso, nella gara d’andata contro il Rzeszow. Le ragazze di Santarelli sono reduci dalla vittoria per 3-1 contro la Smi Roma nell’ultimo incontro di campionato. Contro la formazione capitolina il coach diha fatto un parziale turn-over concedendo del riposo ad alcune titolarissime tra cui De Gennaro ed Haak.