Ilrestodelcarlino.it - "Legno e arredo in crisi, aiutare le imprese"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ll settore del, uno dei cluster chiave del made in Italy, è interessato dallegeopolitiche e dall’incertezza economica, su cui dominano un ritardo nella ripresa del commercio internazionale e una prolungata stretta monetaria. Le difficoltà sono avvertite anche nel territorio cesenate e provinciale. L’analisi della congiuntura nei comparti dei prodotti ine dei mobili - in cui operano 52mila, di cui i due terzi (64,7%) sono rappresentate dalle 34milaartigiane – è proposta nel report di Confartigianato ‘Tendenze delnell’autunno 2024’. "Il report – mette in luce il Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena – delinea una fase congiunturale critica per il settore, caratterizzata da contrazione della domanda estera, il rallentamento della produzione e dal termine di una fase espansiva dell’occupazione.