Le prime uscite musicali del 2025 | Guè Baustelle Rettore e Ringo Starr

Milano, 9 gennaio– Il nuovo anno porta con sé una serie di ritorni eccellenti in ambito musicale. Tra gli artisti italiani c’è grande attesa per i dischi di Guè, Donatellae Ghemon, ma anche per i nuovi singoli die Nada. All’estero i riflettori sono puntati sul disco country del leggendarioe sul nuovo progetto dei Franz Ferdinand. Decimo disco per Guè, che dopo oltre vent’anni di carriera annuncia di essere pronto a ridefinire il concetto di rap. Tropico del Capricorno è il titolo del nuovo progetto dell’artista milanese, che parteciperà al prossimo festival di Sanremo. L’album unisce nostalgia e innovazione, con diversi richiami alla musica italiana d’autore, come ad esempio il campionamento di ‘Che soddisfazione’ di Pino Daniele. Tra gli ospiti Geolier, Tony Effe, Rose Villain, Chiello e gli Stadio.