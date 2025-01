Sport.quotidiano.net - Juve, mossa Kolo Muani. Si avvicina Araujo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 9 gennaio 2025 –perpiù vicino. Il mercato dellapotrebbe essere alle virate decisive, Giuntoli è al lavoro ed è vicino a incassare due sì. L’attaccante del Psg è diventato il primo obiettivo per il reparto avanzato, mentre in difesasembra quello più accessibile dopo il no secco del Feyenoord per Hancko e del Benfica per Antonio Silva. Il tutto, forse, con operazioni poco onerose.in pole position Tante difficoltà per l’attaccante. Joshua Zirkzee non sembra accessibile in questa sessione di mercato, perché da un lato Amorim ha dichiarato di non volerlo cedere, e il giocatore è ancora convinto di poter sfondare in Premier, e dall’altro lo United lo cederebbe solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Lanon può oggi impegnarsi per 40-45 milioni di euro non essendo certa della partecipazione alla prossima Champions League.