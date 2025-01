Gamberorosso.it - "Il Codice della strada mette a dura prova l'enoturismo ma non ci spaventa". Le proposte per non rinunciare alle visite in cantina

È preoccupata ma propositiva Violante Gardini Cinelli Colombini nel commentare per il nuovoche ha rimesso in discussione il rapporto degli italiani con il vino. I timori di incorrere nelle sanzioni, fino a doveralla patente, di certo non incentiveranno l’, ma la presidente del Movimento turismo del vinoa fare un passo in avanti e ad immaginare un nuovo modo di concepire lein.L'al tempo dell'etilometro«Sul tema abbiamo già avuto un primo confronto con i presidenti regionali del Movimento – dice Gardini Cinelli Colombini al Gambero Rosso – e non nascondiamo le nostre preoccupazioni, anche perché le cantine si trovano per lo più in campagna, dove i servizi di trasporto non sono organizzati per risponderenuove esigenze e dove, quindi, l’auto privata è l’unica alternativa.