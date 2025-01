Ilrestodelcarlino.it - Gruppo Dalter Food: "Fatturato a 159 milioni in crescita dell’8%"

L’azienda santilarieseGroup ha pubblicato il suo terzo Report di Sostenibilità, mettendo in fila ottimi risultati in ambito economico (fatturo a +8% rispetto al 2022), sociale (ore formazione e a +87%) e, non ultimo, ambientale.Group opera nel settore lattiero-caseario italiano e internazionale per la produzione, il taglio e il confezionamento di formaggi porzionati e grattugiati. Ilopera in 29 Paesi nel mondo e nel 2023 ha raggiunto undi 159di euro, di cui circa l’85% generato all’estero. Nel corso dello stesso annoha monitorato e raggiunto una riduzione dei consumi energetici per chilogrammo di prodotto, grazie anche a un investimento pluriennale per dotare tutti e tre gli stabilimenti produttivi di un sistema di pannelli fotovoltaici.