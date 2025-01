FNP Informa | il notiziario di gennaio 2025

Leggi su Bergamonews.it

Le mille povertà di BergamoFNP Cisl ha tenuto a Brusaporto la propria tradizionale Consulta di fine anno. L’occasione è stata utile per fare il punto sulla situazione della povertà in provincia, con un confronto tra sindacalisti, amministratori, formatori e operatori.Accordo sulle rette del SadOltre alla povertà economica, sulla fragilità pesa la ‘povertà relazionale‘. Un elemento che a Bergamo, per la prima volta in Italia, diventa un criterio di definizione della compartecipazione alle rette per il servizio di assistenza domiciliare (Sad). Chi è privo di reti familiari di supporto, infatti, dal 1°potrà beneficiare di un ulteriore abbattimento del 20% del costo, a prescindere dalla fascia di reddito d’appartenenza. I sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil e il comune di Bergamo hanno infatti firmato il protocollo d’intesa per il riordino dei regolamenti dei servizi socioassistenziali nelle aree anziani, disabili e minori.