Domenica Montevarchi-Siena, sfida di grande tradizione

Arezzo, 09 gennaio 2025 –al Brilli Peri si gioca. Nel calcio, lafra i rossoblù e la vecchia Robur assumono i contorni della "storia". Grazie agli storici Leonardo De Nicola e Dimitri Lepri facciamo un bel viaggio nel passato fra le due squadre . Che poi, alla fine, neanche si sono affrontate troppo nella loro storia ultracentenaria e più precisamente 49 volte, di cui soltanto 35 in campionato, avendo militato nella stessa categoria calcistica in 18 occasioni (5 in C2, 4 in C1, 3 in D, 3 nella vecchia prima divisione, 2 in lega pro e 1 nella seconda divisione toscana). Il bilancio complessivo parla ad oggi di 15 successi bianconeri, 8 rossoblù e 12 risultati di parità. 17 le sfide giocate in Valdarno con 7 affermazioni per il, altrettanti pareggi e 3 vittorie per la squadra ospite.