Discarica a cielo aperto vicino al palazzetto

Sacchi dell’immondizia ma anche molti capi d’abbigliamento. E ancora secchi di vernice, sedie, scatole, una ciotola per animali domestici, una serranda e una finestra. C’è di tutto in quella che appare come unaabusiva a pochi passi da dove sorgerà la nuova cittadella dello Sport in zona Graziola. La piccolaabusiva si trova nell’area adiacente aldello sport, in piazzale Tambini a Faenza, in fondo alla zona destinata a parcheggio dove un dislivello di un metro nasconde all’immediata vista tutto ciò che nelle ultime settimane qualcuno ha deliberatamente abbandonato. Una situazione che si verifica con una certa continuità a quanto si apprende, anche in considerazione delle segnalazioni dei cittadini. L’ultima è di pochi giorni fa e per questo da Palazzo Manfredi fanno sapere che sono in corso accertamenti e che a breve si procederà con la rimozione.