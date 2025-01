'Diamanti' è il film italiano dell'anno, il segreto è un cast di 18 attrici

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Il quindicesimo lungometraggio di Ferzan Ozpetek è il più grande successo della sua carriera. Con un incasso di 10.657.94 di euro, ilnon solo sta per battere il record personale del regista (i 10.800.000 di euro raggiunti da ‘La finestra di fronte’ nel 2003) ma è anche il titolocon il più alto incasso tra quelli usciti nel 2024. Un regista convoca le suepreferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare unsulle donne ma non svela molto: le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista: quello del costume.