Iltempo.it - Dall'arresto a Evin, il racconto di Sala: "Non pensavo di esse liberata così presto"

Sono arrivate le prime dichiarazioni di Ceciliadopo meno di 24 ore dal suo arrivo a Ciampino. Le ha affidate al suo podcast prodotto da Chora Media in un'intervista con il suo direttore Mario Calabresi, che le ha subito chiesto come st: “Confusa, felicissima, mi devo riabituare e devo riposare. Questa notte non ho non ho dormito per l'eccitazione, la gioia, mentre quella precedente per l'angoscia. Ma sto bene sto bene”. Ma come è iniziata questa storia? “È difficile dirlo, a me non è stato spiegato perché io sia finita in quelle condizione in una cella di isolamento nel carcere diquando sono entrata. L'Iran era il paese dove più volevo tornare, dove c'erano le persone a cui più mi sono affezionata: in questo mestiere si incontrano tante persone, si cerca anche di avere uno scudo perché tanti di loro sono in condizioni complicate.