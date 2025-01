Quotidiano.net - Crisi del personale sanitario: persi 28 miliardi in 11 anni, allarme della Fondazione Gimbe

Il Servizionazionale sta affrontando "unadelsenza precedenti", in 11sono statioltre 28di euro, piùmetà solo nel 2020-2023. E' quanto si legge in una nota. Durante l'audizione di ieri presso la Commissione Affari SocialiCamera nell'ambito dell'Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie, il presidente Nino Cartabellotta ha spiegato che dal 2012-2023 "il capitolo di spesa sanitaria relativo ai redditi da lavoro dipendente è stato quello maggiormente sacrificato". In termini assoluti, dopo una progressiva contrazione da 36,4di euro nel 2012 a 34,7nel 2017, la spesa ha iniziato a risalire raggiungendo 40,8nel 2022, per poi scendere a 40,1nel 2023.