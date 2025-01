Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Ho parlato con Brunori e Sabatini mi ha detto…”

2025-01-07 16:16:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:Gardini: “Dionisi bravo e capace”Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo, ha spiegato: “La direzioneiva era andata in difficoltà. Non ci sono colpevoli o capri espiatori, siamo qui per prendere decisioni per il bene del Palermo, che può essere protagonista del campionato di Serie B. I risultati ottenuti ci hanno messo nella posizione di prendere delle decisioni. Dopo un’attenta analisi abbiamo deciso di cambiare la direzioneiva, affidandoci a Carlo Osti. Capiamo che sia inusuale cambiare la direzioneiva e non l’allenatore, ma ci sono motivazioni forti. La squadra non ha mai giocato contro l’allenatore e lo segue. Dionisi è bravo, capace e convinto di poter tirare fuori la squadra da questa situazione negativa“.