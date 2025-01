Ilfattoquotidiano.it - Contratto nazionale metalmeccanici, i sindacati lanciano lo sciopero: “Governo? Non si interessa alla trattativa per il rinnovo”

Laper ildeldeiè ferma, ma ilè “assente” in questa fase. Lo denunciano i segretari generali deiFiom, Fim , Uilm che questa mattina a Milano hanno incontrato centinaia di delegati delle fabbriche lombarde dopo la rottura dellaper ildel. “Federmeccarnica e Assistal si sono assunti una grave responsabilità – attacca Michele De Palma, segretario generale Fiom Cgil – hanno presentato una contro proposta che non riconosceva la piattaforma deie pertanto questo ha determinato la rottura del confronto”. I temi dello scontro? “Sulla questione salariale non hanno fatto nessuna proposta precisa – aggiunge Ferdinando Uliano, segretario generale Fim Cisl – se noi diciamo lotta al precariato non ci può essere una risposta che va in un’altra direzione”.