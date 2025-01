Scuolalink.it - Concorso per ricercatore in Politica Economica presso la scuola universitaria Sant’Anna di Pisa

LaSuperiorediha avviato undi selezione pubblica per la copertura di un posto dia tempo determinato. Il contratto, della durata di sei anni e con regime di tempo pieno, riguarda il settore scientifico-disciplinare 13/ECON-02 –e sarà svoltola Classe accademica di scienze sociali e l’Istituto di economia. Requisiti per la partecipazione alPer accedere alla selezione, è necessario possedere un titolo di dottore di ricerca o un titolo equivalente ottenuto in Italia o all’estero. La procedura prevede una discussione pubblica come prova d‘esame. Scadenze e modalità di invio delle domande Gli interessati devono presentare la propria candidatura esclusivamente tramite il portale web dedicato, disponibile al link: https://pica.