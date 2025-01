Rompipallone.it - Clamoroso Napoli, decisione definitiva su Skriniar: maxi affare con Kvara?

Ore bollenti in casa partenopea per il futuro dell’esterno georgiano, sempre più vicino al PSG: rispostasul megacon Milan.Momenti decisivi in casaper il futuro di Khvichatskhelia. Il fuoriclasse georgiano sembra essere a un passo dalla partenza con destinazione Parigi. Il club francese ha da tempo gli occhi sul talento classe 2001, che potrebbe clamorosamente trasferirsi nella sessione di mercato in corso. Nel tentativo di ammortizzare l’elevata richiesta economica di Aurelio De Laurentiis, il Paris Saint Germain sarebbe intenzionato a inserire il cartellino di Milan– approfittando della necessità degli azzurri di ingaggiare un esperto difensore. Attenzione, perché proprio in merito all’arrivo dell’ex Inter alle pendici del Vesuvio è arrivata una rispostada parte del club napoletano.