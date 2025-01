Capannori non è stato un incidente sul lavoro | operaio morto per un colpo di arma da fuoco

Leggi su Corrieretoscano.it

– Era sembrato, sulle prime, unsulo un malore. Così, almeno, le ricostruzioni nell’immediatezza del ritrovamento del corpo di Artan Kaja, per tutti Tony, undi origine albanese di 52 anni trovatodalla moglie in un capannone della Smurfit Kappa di, in provincia di Lucca. Gli approfondimenti medico-legali, però, hanno fatto emergere tutta un’altra realtà. Si tratta, infatti, di omicidio. La ferita alla testa dell’uomo, infatti, è stata provocata da undida, partito da un’che non è ancora stata trovata.Non così il presunto responsabile dell’omicidio, fermato nella serata del 9 gennaio. Stretto il riserbo degli inquirenti, che una volta ricevuto la notizia della morte violenta, hanno indagato per individuare colui che ha inferto la ferita mortale al 52enne.