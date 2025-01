Sport.quotidiano.net - Balsa Jokic è il nuovo acquisto della Mens Sana: "Faccio dell’intensità la mia arma migliore"

Prime ore daanino per(foto), lungo montenegrino arrivato a Siena martedì sera e subito in campo agli ordini di Betti. "E’ bellissimo essere qui – dice il classe 2003 in un discreto italiano – sono molto felice ed emozionato. Sono stato accolto molto bene da squadra e staff e non vedo l’ora di scendere in campo con questa maglia".andrà a comporre la batteria dei lunghi con Prosek, Sabia, Ragusa e Maghelli. "Sono un giocatore che fala sua. Do tutto in campo e spero che i tifosi se ne accorgano presto". Il giocatore, che ha scelto la maglia numero 44, ammette di conoscere bene la storia. "Tutti quelli che sono nel mondopallacanestro europea sanno cosa è la, che ho conosciuto a Varese ma anche quando ero in Montenegro.