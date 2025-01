Quifinanza.it - Aumento età pensionabile, 3 mesi in più per quella di vecchiaia e 1 mese per l’anticipata

L’Italia va verso l’dell’età, sia per quanto riguarda la pensione anticipata che perdi. L’annuncio arriva dalla Cgil, che esprime “profonda preoccupazione”.Il sindacato, per bocca della segretaria confederale Lara Ghiglione, denuncia la “recente modifica unilaterale dei requisiti pensionistici” messa in atto dall’Inps “senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei Ministeri competenti e in totale assenza di trasparenza istituzionale”.Secondo quanto evidenziato dall’Ufficio Politiche previdenziali della Cgil, l’Inps ha aggiornato i criteri di calcolo delle pensioni, introducendo undei requisiti di accesso.Tirando le somme, si tratta di undi +1per la pensione anticipata e di +3per la pensione di.Pensione anticipataPer quanto riguarda la pensione anticipata, dal 2027 saranno necessari 43 anni e 1di contributi.