Un territorio dipinto di blu | Il colore della Cuccagna

Sabato alle 19 in occasione di “Coltiva la Capitale” la Cerimonia di chiusura di Pesaro 2024 - Capitale italianacultura presso Il MuseoBicicletta, (via Rossini, 24 nei sotterranei di Palazzo Gradari) verrà presentato il volume di Casa Sponge "Blu: il– Sulla via del guado tra storia e contemporaneo" edito da Manfredi Edizioni. Interverranno: Daniele Vimini assessore alla Cultura di Pesaro, l’editore Manfredi Maretti e alcune delle firme presenti nel volume: Milena Becci, Cristiana Colli, Giovanni Gaggia, Massimo Guerra, Giulia Marchi, Francesco Perozzi, Leonardo Regano, Giorgia Severi, Daniele Torcellini, Stefano Verri. "Blu: il" è un libro che nasce da un anno di esperienze, ripercorrendo il cammino ricco e articolato che, attraverso la cultura contemporanea, ha contribuito a infondere nuova linfa all’antica storiaIsatis tinctoria, regina delle piante da blu.