Oasport.it - Stasera lo slalom di Madonna di Campiglio. Norvegesi favoriti, Noel prova a spezzare il tabù francese. L’Italia è tutta con Vinatzer

Leggi su Oasport.it

Il 2025 della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si apre adi, con l’ultima tappa della lunga trasferta italiana del Circo Bianco dopo Val Gardena, Alta Badia e Bormio. Torna come ogni stagione, anche se non più nella classica data prima di Natale, lonotturno sulla mitica 3-Tre. Una gara ambita da ogni specialista dei rapid gates, un vero e proprio spettacolo su una delle piste più iconiche.Finora la stagione delloha parlato per metàe metà norvegese. Nei primi due appuntamenti è stato Clementa dominare la scena, imponendosi prima a Levi e poi a Gurgl. Un infortunio nel gigante di casa della Val d’Isere lo ha costretto a saltare lodel giorno dopo, mentre in Alta Badia è arrivato un sesto posto.non ha mai vinto adi(secondo nella passata stagione), ma è soprattutto la Francia ad attendere un successo sulla 3-Tre addirittura dal 1992, quando Patrice Bianchi riuscì a battere Alberto Tomba.