Rimini, il 2025 inizia in salita. Due turni di squalifica per Lepri

to inildel. Infortuni, squalifiche e malanni. Tutto concentrato con l’arrivo dell’anno nuovo. E dopo aver rinunciato a Parigi e Langella, ora la sconfitta di lunedì pomeriggio in casa dell’Entella lascia in eredità anche una difesa sempre più ridotta all’osso. All’assenza di Gorelli (il centrale toscano ne avrà almeno per un altro paio di settimane), infatti, ora si dovrà aggiungere anche quella di. Dopo l’espulsione il centrale riminese è statoto per due giornate dal giudice sportivo. "Per avere, al 46esimo minuto del secondo tempo – si legge nelle motivazioni del ’giudice’ – tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario (Santini, ndr), in quanto, in reazione ad un fallo subito, senza alcuna possibilità di giocare il pallone in quanto il gioco era stato interrotto, lo colpiva di striscio e con un gesto di media intensità con i tacchetti esposti sul fianco destro, senza provocargli conseguenze".