Ilrestodelcarlino.it - Rapina in casa della escort: tre in carcere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Restano inla donna e i due uomini di nazionalità romena che nel dicembre scorsorono di mille euro un malcapitato. A compiere l’operazione sono stati i carabinieri di San Benedetto. I fatti risalgono all’ultima settimana di dicembre quando un uomo di nazionalità italiana ha chiamato, tramite 112, la centrale operativa dei carabinieri per denunciare di essere statoto in un appartamento di Porto d’Ascoli per opera di due uomini e una donna. Era accaduto che attraverso un sito di incontri l’uomo aveva interagito, virtualmente, con una donna di nazionalità romena con la quale aveva concordato un incontro, questa volta reale, nell’abitazione dove questa abitava. Giunto sul posto, prima che l’incontro si potesse concretare, all’improvviso sono comparsi due uomini, di cui uno armato di coltello, che hanno costretto l’uomo a consegnare loro i mille euro che aveva nel portafoglio.