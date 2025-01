Ilrestodelcarlino.it - Pugni e bastonate, un giovane in ospedale

Ancora un’aggressione a San Benedetto. Dopo quella, gravissima, ai danni di un impiegato di banca di 53 anni intervenuto per soccorrere un ragazzo che veniva picchiato selvaggiamente dai coetanei, fatto accaduto la notte di San Silvestro, la sera dell’Epifania un’altra aggressione è avvenuto fra piazza Garibaldi e piazza Montebello, in pieno centro cittadino. In questa circostanza le persone coinvolte sono straniere, cittadini magrebini, e a finire all’è stato un marocchino di 30 anni picchiato a suon dida connazionali. Sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri e, in appoggio, quelle del commissariato di pubblica sicurezza, considerata la situazione che si stava creando. I motivi vengono definiti ’futili’ e il cittadino straniero, medicato al pronto soccorso, è stato giudicato guaribile in pochi giorni.